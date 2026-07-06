Анна Нетребко отменила концерты в Мадриде из-за сильного истощения

Причиной стало сильное физическое и голосовое истощение. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на руководство театра.

По данным издания, после одного из выходов на сцену 54-летняя певица почувствовала резкое недомогание. Она пожаловалась на изнеможение и перегрузку.

Ее представитель допустил, что на самочувствии сказалась аномальная жара — столбик термометра в Мадриде поднимался до 40 градусов.

Врачи настояли на полном покое для связок и организма в целом на несколько недель.

Исполнение партии Леоноры в опере «Трубадур» Джузеппе Верди, которая была доверена Нетребко, переходит к певице Элеоноре Бурато.

Ожидается, что после восстановления российская звезда вернется к графику. Дата ее возвращения на сцену пока не уточняется.

Анна Нетребко — оперная певица с мировым именем, бывшая народная артистка России. В 2022 году она покинула страну.

В марте 2024 года певица объявила о возвращении на сцену после паузы и с тех пор регулярно выступает в Европе и США. Публичных планов о возвращении в Россию у нее нет — сейчас она сосредоточена на международных проектах.

После мадридских спектаклей у Нетребко были запланированы выступления в Милане и Лондоне. Пока неизвестно, повлияет ли отмена на эти гастроли. Певица остается под наблюдением врачей в Мадриде и пока не дает комментариев.

Ее агент заверил, что пауза носит временный характер и певица планирует вернуться на сцену после восстановления. Театр уже объявил о возврате билетов на отмененные показы.