Анна Хилькевич об отношениях с мужем: «Он уехал»

В своем микроблоге Анна Хилькевич откровенно призналась, что впервые столкнулась с необходимостью вести хозяйство без помощи мужа. Теперь она вынуждена совмещать роли матери и отца, что оказалось для нее непростым испытанием.

«Он уехал... Вот такой у нас новый опыт. Я впервые веду хозяйство сама, являюсь и мамой и папой одновременно. Ощущаю, насколько это непросто», — поделилась актриса.

Поклонники активно отреагировали на пост, выражая поддержку и восхищение силой духа Хилькевич. Многие отмечают, что артистка всегда выглядит бодрой и позитивной, несмотря на трудности.

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян состоят в браке с 2015 года. У пары двое детей — дочери Арианна и Майя. Актриса неоднократно рассказывала, что с рождением второго ребенка нагрузка значительно возросла, но она старается справляться со всем с улыбкой.

Пара пережила кризис в отношениях в 2023 году, когда появились слухи о разводе, однако супруги сумели сохранить брак. В последнее время они редко появлялись вместе на публике, что вызывало вопросы у поклонников.