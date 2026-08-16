Анна Хилькевич об отношениях с мужем: «Он уехал»

Актриса Анна Хилькевич и ее супруг, бизнесмен Артур. Фото: КП/Евгения Гусева

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», поделилась с подписчиками переживаниями о новом этапе в жизни. Ее супруг Артур Мартиросян уехал из дома, и теперь все заботы о семье и быте легли на плечи звезды.

В своем микроблоге Анна Хилькевич откровенно призналась, что впервые столкнулась с необходимостью вести хозяйство без помощи мужа. Теперь она вынуждена совмещать роли матери и отца, что оказалось для нее непростым испытанием.

«Он уехал... Вот такой у нас новый опыт. Я впервые веду хозяйство сама, являюсь и мамой и папой одновременно. Ощущаю, насколько это непросто», — поделилась актриса.

Поклонники активно отреагировали на пост, выражая поддержку и восхищение силой духа Хилькевич. Многие отмечают, что артистка всегда выглядит бодрой и позитивной, несмотря на трудности.

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян состоят в браке с 2015 года. У пары двое детей — дочери Арианна и Майя. Актриса неоднократно рассказывала, что с рождением второго ребенка нагрузка значительно возросла, но она старается справляться со всем с улыбкой.

Пара пережила кризис в отношениях в 2023 году, когда появились слухи о разводе, однако супруги сумели сохранить брак. В последнее время они редко появлялись вместе на публике, что вызывало вопросы у поклонников.

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