Аните Цой прописали облучение из-за болезни щитовидной железы

Поводом для домыслов стала госпитализация артистки в онкологический центр в апреле 2026 года. В своем видеообращении исполнительница объяснила, что причина визита к врачам была совершенно иной.

По словам Цой, уже много лет она живет с диагнозом — болезнью Грейвса, аутоиммунным заболеванием щитовидной железы.

На определенном этапе врачи приняли решение об удалении органа, и перед этой процедурой артистке назначили курс терапии радиоактивным йодом.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — объяснила певица.

Певица уточнила, что облучение радиоактивным йодом не является операцией. Пациенту дают выпить небольшую капсулу с препаратом, после чего помещают в отдельную палату на срок до пяти дней.

По словам Цой, каждый человек переносит эту процедуру по-разному — у нее процесс проходил достаточно сложно.

«Я действительно себя плохо чувствовала, но я раком не болею. Это у меня случилось уже давным-давно, в апреле месяце. Сейчас я уже в норме», — заверила артистка.

Она призвала поклонников не переживать и не распространять непроверенную информацию о ее здоровье.

Ранее, в 2024 году, Анита Цой уже рассказывала о проблемах со здоровьем и сильных болях, но тогда она не вдавалась в подробности диагноза. Артистка известна своей долгой творческой карьерой и сотрудничеством с мужем Сергеем Цоем.

Она продолжает заниматься музыкой и общественной деятельностью, несмотря на периодические обострения болезни.