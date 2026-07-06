Анита Цой ищет невесту сыну: «Новость не за горами»

По словам артистки, она по-прежнему мечтает о том, чтобы наследник нашел себе спутницу жизни, однако теперь предпочитает не вмешиваться в этот процесс.

Сам Сергей, которому недавно исполнилось 33 года, благодарен матери за то, что она на протяжении последних полутора лет не оказывает на него давления в вопросах женитьбы.

Как сообщила Цой, их отношения построены на доверии, и сын ценит предоставленную ему свободу выбора.

«Но мое материнское сердце подсказывает, что новость не за горами», — добавила певица, сохраняя оптимистичный настрой.

Интересно, что ранее, в начале 2026 года, Анита Цой признавалась, что, возможно, перестаралась с попытками устроить личную жизнь сына. Она рассказывала, что даже устраивала своеобразные смотрины — обзванивала знакомых и просила прислать фотографии и видео их дочерей.

Однако со временем исполнительница пересмотрела свой подход и решила довериться выбору сына, который, по ее словам, ищет девушку, чем-то похожую на его мать — невысокую, с живым характером и далекую от модельных стандартов внешности.

Сын Аниты Цой, получивший имя в честь отца, родился в 1992 году. С ранних лет мальчик не проявлял интереса к шоу-бизнесу, несмотря на то, что многие прочили ему карьеру на сцене.

В возрасте семи лет он поучаствовал в шоу матери «Черный лебедь, или Храм любви», однако после выступления заявил, что, скорее, станет летчиком, потому что «со сцены видно только зрительный зал, а из самолета – всю землю».

В итоге Сергей выбрал совершенно другую стезю, связав свою жизнь с экономикой и финансами. Он окончил Международный институт экономики и финансов, а затем получил степень магистра в Имперском колледже Лондона.

Родители, по его словам, всегда поддерживали его в этом выборе и не давили, давая право самостоятельно определять свой путь.

Сама Анита Цой вышла замуж за политика Сергея Цоя в 19 лет. Брак был заключен по настоянию родителей в соответствии с корейскими традициями, однако со временем супруги смогли построить крепкую семью.