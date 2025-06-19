Ани Лорак получила гражданство России

В четверг, 19 июня, стало известно, что Ани Лорак получила российское гражданство. На прошлой неделе певице выдали новый паспорт. Источник из окружения поп-дивы поделился, что она сохранила свое настоящее имя — Каролина. Об этом сообщает РИА Новости .

Артистка родилась в городе Кицмань, Черновицкой области. В 2008 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение". Тогда Ани спела песню Shady Lady. Яркий вокал и красивый номер позволили ей занять второе место. Вот уже одиннадцать лет певица живет и работает в России.

Не так давно Лорак вышла замуж за Исаака Виджраку. От бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, у певицы есть дочка София. Артистка развелась с мужем, когда ее дочь была еще маленькой. София осталась жить с мамой. Но и с отцом она видится часто.

Лорак не раз говорила о причинах размолвки с Налчаджиоглу. Тот остался жить на Украине. А певица перебралась в Москву. В их семье Мурат был скорее гостем. Появлялся редко, только по семейным праздникам. Позже его заметили в компании другой девушки в ночном клубе. Она была точной копией Ани. Певица не смогла простить Налчаджиоглу измену и развелась с ним.