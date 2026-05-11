Андрея Губина преследует навязчивая фанатка

История с преследованием певца Андрея Губина навязчивой поклонницей длится уже не первый год.

Как стало известно Телеграм-каналу SHOT, девушка по имени Алина, состоящая в фан-клубе певца, регулярно предпринимает попытки привлечь его внимание.

Как фанатка испортила велосипед Андрея Губина

В этом году она несколько раз приезжала к дому музыканта в центре Москвы, но Губин либо отсутствовал, либо просто не открывал дверь. Тогда фанатка решила действовать иначе — написала любовные признания маркером на его горном велосипеде.

«Андрей, жду звонка», - значится в этой записке.

Позже она пообещала компенсировать ущерб, если певец выйдет на связь, но реакции не последовало. По информации фан-сообщества, девушка пыталась стереть надписи, но затем продолжила оставлять ему записки и фото в почтовом ящике.

Как Андрей Губина реагирует на действия фанатки

Окружение артиста отмечает, что подобные действия его расстраивают. При этом сам Губин, который сейчас не женат, ранее признавался, что хотел бы найти спутницу жизни, но точно не в лице навязчивой поклонницы.

Чтобы избежать лишнего внимания, певец, по данным источников, временно переехал из своей московской квартиры в загородный дом в Подмосковье.

