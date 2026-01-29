Андрей Разин требует через суд деньги со своего бывшего водителя

Андрей Разин — большой мастер по части судебных тяжб. На этот раз он судится с информационным агентством и своим бывшим водителем Русланом Филатовым. Тот дал комментарий изданию, и за это моментально впал в немилость.

Суть иска: клевета или оправданные обвинения?

Статья, ставшая предметом разбирательств, вышла в свет 1 декабря прошлого года под громким заголовком "Водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве". В ней журналист цитирует показания Руслана Филатова, который утверждает, что последний раз общался с Разиным по телефону в 2023 году.

По словам водителя, продюсер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что делало его речь трудноразличимой. Кроме того, Филатов сообщил, что его ежемесячная зарплата составляла всего 50 тысяч рублей.

Андрей Разин категорически не согласен с подобным описанием себя и своих отношений с бывшим сотрудником. Он считает публикацию клеветнической, порочащей его репутацию и честь. В связи с этим, как сообщает MK.RU , продюсер требует не только удаления статьи, но и взыскания с информагентства 3 миллионов рублей в качестве морального ущерба. Столь же значительные претензии предъявлены и к экс-водителю: Разин желает получить от Филатова 100 тысяч рублей.

Предыстория: дело о мошенничестве и международный розыск

Важно отметить, что иск Андрея Разина является частью более масштабного преследования. Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено в 2021 году. Его суть заключается в предполагаемом нарушении авторских прав на песни группы "Ласковый май".

Следствие считает, что Андрей Разин незаконно присвоил около 500 миллионов рублей лицензионных выплат, используя поддельный договор о передаче прав, якобы заключенный с Сергеем Кузнецовым, поэтом группы. Вдова Кузнецова признана потерпевшей стороной в этом деле.

Ситуация обострилась в ноябре 2025 года, когда Андрею Разину предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в международный розыск. Это означает, что власти активно ищут его на территории других стран, и его передвижение может быть ограничено.

Мотивы сторон: защита репутации или тактический ход?

С одной стороны, иск Андрея Разина можно рассматривать как искреннее стремление защитить свою честь и достоинство от, как он считает, ложных обвинений. Публикация, затрагивающая его личную жизнь и финансовое положение, безусловно, может нанести серьезный удар по репутации. Требование об удалении статьи и компенсации морального вреда является стандартной процедурой в таких случаях.

С другой стороны, нельзя игнорировать контекст уголовного дела и объявления Разина в международный розыск. Некоторые наблюдатели могут рассматривать этот иск как попытку отвлечь внимание от более серьезных обвинений. Защищаясь от статей, которые могут быть использованы в качестве доказательств или свидетельств против него, Разин может рассчитывать на создание позитивного информационного поля вокруг своей персоны.

