Андрей Разин проиграл в суде семье Юрия Шатунова за песни «Ласкового мая»

Долгожданный итог многолетнего спора об авторстве легендарных песен группы «Ласковый май» наконец достигнут. Продюсер Андрей Разин потерпел поражение в судебном разбирательстве с семьей Юрия Шатунова. Теперь он лишен прав на композиции культового коллектива.

Инициатором процесса выступила Светлана Шатунова, вдова известного певца. Она обратилась в суд с требованием официально закрепить авторство песен «Ласкового мая», тщательно изучив все материалы дела. Ранее Разин настаивал, что именно он создал музыкальные произведения прославленной группы. Окончательное решение по этому резонансному вопросу вынес Хостинский районный суд города Сочи.

Адвокат Олег Ситников разъяснил суть принятого решения.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин „вспомнил“, что именно он является автором произведений», — заявил адвокат.

По словам юриста, вердикт приобрел законную силу после того, как суд проанализировал аргументы представителя Разина. Тот в качестве доказательства предоставил рукописные нотные листы — предполагалось, что этот факт окончательно прояснит ситуацию.

Юрия Шатунова не стало в июне 2022 года. Он скончался после обширного инфаркта. Шатунову было 48 лет.

По материалам ТАСС