Андрей Разин поет песни Юры Шатунова в американском ресторане: ходит в кепке между столиками

Экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина заметили в одном из ресторанов США. Там он исполнял песню "Лето", причем, словно подражая характерной манере Юры Шатунова.

Как Андрей Разин в американском ресторане поет песни Юры Шатунова

Разин в кепке и черной блестящей рубашке ходил между столиками с микрофонами, здоровался с посетителями и пел. Видео этого исполнения в своем Телеграм-канале опубликовала журналистка Алена Жигалова (Алена Блин).

Интересно, что Разин не имеет права исполнять эту композицию. Но кто его будет проверять в США…

А вот имеет ли он на это право?

Напомним, 2 августа 2025 года суд отказал Андрею Разину в иске о правах на песни "Ласкового мая", признав недействительным договор 1992 года. Ранее он пытался оспорить передачу 23 композиций от автора Сергея Кузнецова солисту коллектива Юрию Шатунову, ссылаясь на свое соглашение с Кузнецовым от 1992 года.

Однако суд отметил, что оригинал этого договора представлен не был, в отличие от подлинного соглашения 2019 года между Кузнецовым и Шатуновым. Иск также был отклонен в связи с истечением срока давности.

В ноябре 2025 года Разин был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере против поэта Сергея Кузнецова.

