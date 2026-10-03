Андрей Малахов сообщил о смерти Анатолия Кашпировского

Имя Анатолия Михайловича Кашпировского в конце 80‑х и начале 90‑х звучало едва ли не в каждом доме: его «сеансы здоровья» собирали у экранов миллионы зрителей, а фраза «даю установку» стала частью культурного кода целой эпохи. Сегодня эта эпоха лишилась своего яркого символа — не стало самого Кашпировского.

О печальном событии сообщил телеведущий Андрей Малахов. В своем обращении он в телеграм-канале он сдержанно и с уважением написан о Кашпировском.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал телеведущий.

Для многих Кашпировский был фигурой противоречивой, но однозначно — знаковой. Его телевизионные выступления стали отражением времени: в атмосфере перемен и неуверенности в завтрашнем дне люди искали любые опоры, и спокойный голос с экрана давал им пусть и зыбкое, но ощущение контроля над ситуацией.

Память об Анатолии Михайловиче останется не только в архивах телепередач, но и в воспоминаниях тех, кто следил за его работой, спорил о ее методах — и просто жил в ту самую эпоху, когда одно слово могло звучать как обещание чуда.

В жизни Анатолия Михайловича Кашпировского было немало поворотов, которые удивляли публику, — и одним из самых неожиданных стало позднее отцовство. В 86 лет он впервые стал папой: в третьем браке с Гулизар Чалбашовой у него родилась дочь Элина.

По словам директора Кашпировского Сергея Рудых, появление малышки полностью изменило ритм жизни знаменитости. Анатолий Михайлович почти перестал появляться на публике — и все ради того, чтобы больше времени проводить с семьей.

«Он с ней сейчас носится, он ее очень любит. Они вместе с женой занимаются воспитанием», — делился представитель артиста.

Для Кашпировского дочь стала настоящим светом в окне: он с удовольствием наблюдал за каждым ее шагом, радовался детским проделкам и называл дочку «смешной и прикольной».