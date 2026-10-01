Андрей Губин сообщил, что у него разрушаются и гниют зубы

Легендарный артист Андрей Губин сделал исключение ради 30-летия лейбла «Первое музыкальное» и даже согласился пообщаться с прессой.

Для выхода Губин выбрал удобный образ — худи и спортивные штаны. Он не стал скрывать, что его сердце свободно: последние отношения завершились год назад, и довольно некрасиво.

Артист признался, что находится в поисках симпатичной девушки. Однако игривое настроение омрачают проблемы со здоровьем.

«Ой, сложный вопрос! Ну, это неважно. Чего интересного? Я здоровьем занимаюсь. Все знают, проблемы… Поэтому мне сейчас не до любви», — признался певец.

По его словам, его беспокоят зубы, которые разрушаются и гниют, а общее состояние он оценивает как неудовлетворительное. При этом с коллегами у Губина, по его заверению, никаких конфликтов нет — звезды уважают его и его творчество.

Андрей Губин — один из самых популярных российских исполнителей 1990-х и начала 2000-х, автор хитов «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Девушки как звезды» и «Облака».

В середине 2000-х он был вынужден покинуть сцену из-за прогрессирующего заболевания — у него диагностировали левостороннюю прозопалгию, редкое неврологическое расстройство, вызывающее постоянные боли в лице.

С тех пор артист ведет закрытый образ жизни и лишь изредка появляется на публике. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжает заниматься музыкой и писать песни для других исполнителей.