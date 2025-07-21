Андрей Чадов — о красавице-жене: "Почувствовал, что это мой человек"

Актер Андрей Чадов объяснил, почему не женился до 43-х лет. Так много времени он искал своего человека. Чадов дал понять, что только благодаря зрелости и мудрости, смог оценить по достоинству свою избранницу.

Андрей Чадов пока только два года прожил в браке со своей возлюбленной, красавицей-моделью Анастасией Виноградовой. Познакомились они на съемках. Тогда Андрею было уже 37 лет. За плечами был опыт. Он и позволил Чадову понять, что перед ним — та самая, на которой нужно жениться.