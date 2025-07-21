Андрей Чадов — о красавице-жене: "Почувствовал, что это мой человек"
Андрей Чадов. Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press
Андрей Чадов заговорил о поздней женитьбе: «Когда ты съел пуд соли»
Актер Андрей Чадов объяснил, почему не женился до 43-х лет. Так много времени он искал своего человека. Чадов дал понять, что только благодаря зрелости и мудрости, смог оценить по достоинству свою избранницу.
Андрей Чадов пока только два года прожил в браке со своей возлюбленной, красавицей-моделью Анастасией Виноградовой. Познакомились они на съемках. Тогда Андрею было уже 37 лет. За плечами был опыт. Он и позволил Чадову понять, что перед ним — та самая, на которой нужно жениться.
"Если бы мне было 25, 30, я, возможно, даже бы и не оценил те качества, которые в ней увидел в 37. Самое главное, что я почувствовал, что это мой человек. В общем, когда ты съел пуд соли, ты уже понимаешь, что в человеке действительно ценно, а что вторично", — поделился Андрей Чадов с MK.RU.
Анастасия Виноградова, жена Андрея Чадова. Фото: соцсети Анастасии Виноградовой
Свадьба Андрея Чадова с Анастасией была тайной. Поклонники узнали о событии спустя некоторое время. Виноградова младше мужа на четырнадцать лет.
По профессии жена Чадова — актриса. Но работает моделью, принимает участие в фотоссесиях. А еше она учится на психолога в университете.
Что касается Андрея Чадова, то в кино он не снимается уже три года. Сейчас он занят в театральных постановках.
Актер дорожит браком с Анастасией. И считает семейную жизнь настоящей ценностью.