Анатолий Руденко пытался помочь жене во время вторых родов: "Лена сказала: "Перестань дуть на меня"

Дважды папа Анатолий Руденко поделился своими впечатлениями о присутствии на родах у жены. Актер признался, что чувствовал себя как на космической станции. Он не знал, как себя вести и спровоцировал гневную реакцию супруги.

Что рассказал Руденко о родах жены

Анатолий Руденко присутствовал при появлении на свет сына. Молодой отец признался, что чувствовал себя при этом как не в своей тарелке. В тот момент его обуревали эмоции.

"У меня было ощущение, что я нахожусь на космической станции, где вот единственный, кто не знает, что делать, это я", — рассказал Руденко.

По его словам, роды у Елены Дудиной были легкими. На все про все ушло буквально всего шесть часов. Руденко все это время пытался каким-то образом помочь, суетился. Жена на него даже прикрикнула.