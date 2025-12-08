Анатолий Руденко пытался помочь жене во время вторых родов: "Лена сказала: "Перестань дуть на меня"

Дважды папа Анатолий Руденко поделился своими впечатлениями о присутствии на родах у жены. Актер признался, что чувствовал себя как на космической станции. Он не знал, как себя вести и спровоцировал гневную реакцию супруги.
Что рассказал Руденко о родах жены
Анатолий Руденко присутствовал при появлении на свет сына. Молодой отец признался, что чувствовал себя при этом как не в своей тарелке. В тот момент его обуревали эмоции.
"У меня было ощущение, что я нахожусь на космической станции, где вот единственный, кто не знает, что делать, это я", — рассказал Руденко.
По его словам, роды у Елены Дудиной были легкими. На все про все ушло буквально всего шесть часов. Руденко все это время пытался каким-то образом помочь, суетился. Жена на него даже прикрикнула.
"В какой-то момент мне просто Лена сказала: 'Перестань дуть на меня'. А я просто не знал, что мне делать. Я же должен как-то в чем-то поучаствовать", — добавил Руденко.
Елена Дудина и Анатолий Руденко с новорожденным сыном. Фото: соцсети Елены Дудиной
Когда родился сын Руденко и Дудиной
Сын Анатолия Руденко и Елены Дудиной появился на свет 13 октября. Родители сразу озвучили его имя. Он сообщили, что назвали наследника Леоном.
Леон стал вторым ребенком звездной пары. У Дудиной и Руденко есть старшая дочь Милена. Ей тринадцать лет.
Анатолий Руденко и Елена Дудина с дочкой Миленой. Фото: соцсети Елены Дудиной
История любви Елены и Анатолия началась на съемках сериала 'Вчера закончилась война'. Именно там они встретились и через некоторое время поженились. Они сыграли свадьбу в 2011 году.
И вот, спустя время, в их жизни произошло долгожданное пополнение. О том, что они ждут еще одного ребенка, Дудина и Руденко сообщили в июле этого года. А буквально через пару недель после рассекречивания беременности пара рассказала, что у них родится сын.
