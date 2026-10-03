Анатолий Кашпировский умер рано утром от остановки сердца

Раннее утро 3 октября стало точкой, оборвавшей жизнь человека, чье имя прочно вошло в историю позднесоветской и постсоветской эпохи. У Анатолия Михайловича Кашпировского в 6 часов сорок минут остановилось сердце — он ушел из жизни у себя дома в Москве.

Близкие вспоминают, что накануне Анатолий Михайлович чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался. Когда состояние резко ухудшилось, родные немедленно вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти легендарного психотерапевта не удалось. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает SHOT.

Первым же о смерти Анатолия Кашпировского сообщил телеведущий Андрей Малахов. В своем телеграм-канале он рассказал, что не стало Кашпировского и выразил соболезнования его семье.

Анатолий Михайлович был женат. А в 86 лет впервые стал отцом. Он души не чаял в маленькой дочери и с радостью наблюдал, как растет малышка.

Для миллионов зрителей Кашпировский был фигурой неоднозначной, но без преувеличения культовой: его телевизионные сеансы в конце 80‑х и начале 90‑х собирали у экранов целые семьи, а спокойная интонация и уверенные фразы врезались в память на десятилетия. Теперь эта глава истории завершена — и остается лишь память о человеке, который в непростое время умел говорить так, что ему хотелось верить.