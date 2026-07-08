Анатолий Кашпировский перенес операцию из-за раковой опухоли

Имя Анатолия Кашпировского знакомо миллионам — в эпоху перестройки его «лечебные сеансы» собирали у экранов всю страну. Сегодня новости о знаменитом гипнотизере носят куда менее оптимистичный характер. 86‑летний целитель оказался на больничной койке, а врачи поставили ему серьезный диагноз.

Анатолия Кашпировского пришлось срочно прооперировать. По поступающим сведениям, у некогда всесоюзного кумира выявили злокачественное новообразование.

По данным источников, Анатолий Михайлович обратился за помощью из‑за интенсивных болей в брюшной полости. Ситуация заметно осложнилась из‑за попыток справиться с недомоганием в домашних условиях. В квартире гипнотизера ему самостоятельно ставили инфузии с антибактериальными препаратами. В итоге Кашпировского доставили в стационар, где медики незамедлительно выполнили стентирование. В рамках обследования пациенту также провели забор тканей для исследования — анализ подтвердил наличие опухоли.

Все запланированные «целительные выступления» Кашпировский пока перенес на сентябрь. Сейчас медиками предписаны щадящий режим, специальное питание и регулярный контроль состояния у специалиста по онкологическим заболеваниям.

Анатолий Кашпировский — одна из наиболее неоднозначных и широко известных личностей рубежа 1980‑х и 1990‑х годов: его имя неразрывно связано с периодом «телевизионного врачевания». Популярность Кашпировского опиралась на масштабные сеансы психотерапевтического воздействия — они притягивали к телевизорам огромную аудиторию и порождали жаркие дискуссии. Часть людей воспринимала его как исцелителя, способного творить чудеса, тогда как другие считали его искусным манипулятором, чьи методы не имели под собой научно обоснованной медицинской основы.

По материалам SHOT