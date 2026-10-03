Анатолий Кашпировский перед смертью перенес операцию из-за злокачественной опухоли

Имя Анатолия Михайловича Кашпировского для миллионов людей навсегда связано с эпохой перемен: его телевизионные сеансы смотрели целыми семьями, в его слова верили, ими пытались объяснить необъяснимое. Но за громкой славой и многотысячными зрителями в последние месяцы жизни скрывалась совсем другая история — история борьбы с тяжелой болезнью, постепенного угасания и тихой домашней рутины, о которой знали лишь самые близкие.

Еще несколько месяцев назад Анатолий Михайлович начал жаловаться на сильные боли в области живота. Ситуация осложнялась тем, что поначалу он пытался справиться с недомоганием самостоятельно: дома ему ставили капельницы с антибиотиками. Однако состояние стремительно ухудшалось, и в итоге Кашпировского госпитализировали. В больнице ему провели стентирование, взяли биопсию — результаты показали наличие злокачественной опухоли.

После этого все запланированные «лечебные сеансы», которые Кашпировский перенес на сентябрь этого года, так и не состоялись. Стоит отметить, что последние публичные выступления экстрасенса прошли еще два года назад, а в соцсетях недавно появились архивные видео 2025 года — в одном из них он рассуждал о здоровье сердца.

Соседи вспоминают, что последние три месяца Анатолий Михайлович почти не выходил из дома: он сильно похудел, а вызовы скорой помощи к нему случались нередко — иногда по 2–3 раза в неделю. Во вторник, 29 сентября, его снова госпитализировали с жалобами на резкое снижение давления. Он оказался в реанимации Боткинской больницы, где утром 3 октября врачи констатировали смерть. Причиной смерти Кашпировского стала острая сердечная недостаточность.

Парадоксально, но на фоне этой тяжелой борьбы в жизни Кашпировского случилось и светлое событие: в прошлом году у него родилась дочь. И если когда-то его голос звучал с экранов для всей страны, то в последние годы главной ценностью для него становилась тихая семейная жизнь.

Память об Анатолии Михайловиче останется не только в кадрах старых телепередач и спорах о методах его работы, но и в воспоминаниях тех, кто верил в его силу, искал в его словах надежду — и просто жил в то время, когда одно уверенное слово с экрана могло казаться настоящим спасением.

По материалам SHOT и Mash