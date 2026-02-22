Анастасия Волочкова заговорила о ребенке от 27-летнего танцора: "Мой малыш будет самым красивым"

В последние годы Анастасия Волочкова проводит отпуск на Мальдивах в компании молодого танцора Марчела Абаби.
Изначально балерина позиционировала их отношения исключительно как дружеские и рабочие, однако позже призналась, что это не совсем соответствовало действительности.
Анастасия Волочкова о Марчеле: "У нас с ним вообще история, когда соединяются два красивых и сексуальных человека"
Несмотря на то, что Марчел младше Волочковой на 23 года, эта значительная разница в возрасте не является препятствием для пары. По ее словам, им комфортно вместе. Звезда даже допускает возможность рождения ребенка от танцора.
Как рассказала 50-летняя артистка, когда в беседе с журналистами зашла речь о детях, Марчел выразил желание стать отцом. Однако позже Волочкова объяснила ему свою позицию: она считает, что выполнила материнское предназначение два десятилетия назад, родив дочь Ариадну.
И хочет остаться в памяти ребенка молодой мамой. Тем не менее, она могла бы сделать исключение.
"У меня очень сильные гены. Пусть это прозвучит нескромно, но, от кого бы я ни родила, мой малыш будет самым красивым.
У нас с ним вообще история, когда соединяются два красивых и сексуальных человека. Я уверена, что с Марчелом у нас может получиться уникальный ребеночек, - пояснила Анастасия Волочкова.
Поэтому сказала ему: "Вообще не хочу больше детей. Но от тебя бы родила!» Конечно, Марчелу было приятно это услышать".
Эта фраза, по ее словам, очень обрадовала Марчела, который в шутку предложил: "Поговорим дома".
Анастасия Волочкова и Марчел. Фото: из архива Анастасии Волочковой
Как Анастасия Волочкова отдыхает с Марчелом
Анастасия Волочкова, известная своей требовательностью и сложным характером, уже несколько раз отдыхала на Мальдивах в компании хореографа и певца Марчела Абаби. В отличие от предыдущих спутников, он сопровождает балерину постоянно. По всей видимости, молодому человеку удалось найти к ней подход.
Как поясняет сама Волочкова, их связывают не только дружеские, но и близкие отношения. Абаби является ее партнером по сцене, ставит для нее хореографию — в частности, два дуэта для шоу "Одержимость".
Кроме того, он пишет и исполняет песни в ее проекте "Сцена моя". Балерина отмечает, что не любит путешествовать на Мальдивы в одиночестве, считая эту локацию, прежде всего, местом для романтического отдыха.
А как вы думаете, стоит ли Анастасии Волочковой еще раз познать радость материнства? Делитесь в комментариях!