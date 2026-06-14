Анастасия Волочкова сообщила об ухудшении здоровья отца: «Ему очень плохо»

В своем телеграм-канале Волочкова поделилась, что приехала в родной Санкт-Петербург по важному семейному поводу. Поводом стало резкое ухудшение самочувствия ее отца.

«У меня сегодня знаменательный день! День семьи! Встреча в родном Питере. Папа (ему очень плохо). Мамочка. Доченька Ариадна. Давно не ездила в поездах», — написала балерина.

Напомним, 20 января 2026 года Волочковой исполнилось 50 лет. Свой юбилей она отметила в Москве, в Театре на Цветном, устроив яркое шоу и исполнив песни дуэтом с экс-участником группы «Мираж» и другими артистами.

Однако на празднике не присутствовали ни ее мать, ни дочь Ариадна. Сама балерина тогда объяснила, что родственники заблокировали ее в социальных сетях, и пришла к выводу, что они обижены на нее.

Также в феврале 2026 года Волочкова перенесла операцию на ноге. Хирургическое вмешательство провели в немецком госпитале святой Марии в Мюльхайме. После процедуры балерина некоторое время передвигалась с помощью костылей, но, по ее словам, восстановление прошло успешно.