Анастасия Волочкова получила сразу несколько предложений замуж: «Я озадачена»

Балерина Анастасия Волочкова. Фото: КП/Алексей Булатов

Балерина Анастасия Волочкова в интервью «Общественной Службе Новостей» заявила, что в данный момент ее руки и сердца добиваются сразу несколько мужчин. Однако сама танцовщица пока не готова ни назвать их имена, ни принять предложение.

Поводом для обсуждения личной жизни балерины стала ее недавняя примерка свадебного платья на одном из ток-шоу. Многие поклонники решили, что звезда наконец-то собралась замуж, но сама Волочкова эти слухи опровергла.

«Многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — призналась балерина.

По ее словам, она действительно получает предложения, но пока не готова пожертвовать своей независимостью. Кто именно добивается ее расположения, Волочкова раскрывать не стала.

Откровения балерины связаны с ее участием в новом шоу «Свадьба вслепую», выход которого ожидается в ближайшее время. По правилам проекта ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем с каждым из них она проведет неделю, а в финале решит, готова ли строить серьезные отношения или предпочтет остаться свободной.

Съемки шоу вызвали большой ажиотаж в прессе, и Волочкова постоянно подогревает интерес публики, публикуя загадочные посты и фотографии в свадебных нарядах.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также