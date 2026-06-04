Анастасия Волочкова получила сразу несколько предложений замуж: «Я озадачена»

Поводом для обсуждения личной жизни балерины стала ее недавняя примерка свадебного платья на одном из ток-шоу. Многие поклонники решили, что звезда наконец-то собралась замуж, но сама Волочкова эти слухи опровергла.

«Многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — призналась балерина.

По ее словам, она действительно получает предложения, но пока не готова пожертвовать своей независимостью. Кто именно добивается ее расположения, Волочкова раскрывать не стала.

Откровения балерины связаны с ее участием в новом шоу «Свадьба вслепую», выход которого ожидается в ближайшее время. По правилам проекта ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем с каждым из них она проведет неделю, а в финале решит, готова ли строить серьезные отношения или предпочтет остаться свободной.

Съемки шоу вызвали большой ажиотаж в прессе, и Волочкова постоянно подогревает интерес публики, публикуя загадочные посты и фотографии в свадебных нарядах.