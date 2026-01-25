Анастасия Волочкова покажет маму в неожиданном образе: "Мам, а теперь я тебе скажу, то что хотела!"

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Татьяной Устиновой поделилась планами о новой постановке. Спектакль носит такое же название, что и фильм Андрея Тарковского "Зеркало". И так же, как и Тарковский, артистка намерена рассказать о глубоко личной истории — сложных отношениях с матерью.

Анастасия Волочкова поделится глубоко личной историей в спектакле "Зеркало"

Как призналась Волочкова, этот проект для нее — сокровенная и драматичная исповедь. По словам артистки, она еще не знает, сколько ей времени еще предстоит выходить на сцену. Но она хотела бы успеть высказать в лицо близким все, что о них думает. И прежде всего своей маме Тамаре Владимировне.

По ее словам, в новом спектакле, как и в предыдущей работе "Одержимость", будут отражены темы предательства, коварства и любви — что-то вроде современной версии "Лебединого озера". Артистка уже продумала сценарий автобиографичного спектакля.

"Здесь мамаша будет играть роль ведьмы. У многих есть сложные отношения в семье, но они боятся об этом сказать, - поделилась артистка. - А я не боюсь, потому что я Настя Волочкова! И хочу сказать в своем спектакле то, что не смогла росчерком пуант. Сесть на диван и сказать: "Мам, а теперь я тебе скажу, то что хотела!".

По словам Анастасии Волочковой, ситуация, о которой она расскажет в своей постановке, может произойти в любой семье. Поэтому практически каждый, у кого сложные отношения с родителями, увидит в "Зеркале" свое отражение.

Анастасия Волочкова призналась, что новый проект крайне важен для нее на фоне грядущих испытаний. Звезда, не раскрывая деталей, рассказала в программе "Мой герой", что спектакль станет для нее поддержкой в сложный период, когда ей потребуется временно сделать паузу в танцевальной карьере.

Как Анастасия Волочкова отметила 50-летие

Напомним, 20 января Анастасия Волочкова с размахом отметила свой юбилейный день рождения. Праздничный концерт в ее честь прошел на сцене Театра на Цветном бульваре.

Среди гостей, пришедших поздравить именинницу, были Отар Кушанашвили, Рома Жуков, Анна Калашникова и другие известные личности.

Как и всегда, Волочкова отнеслась к выступлению с особой тщательностью. Балерина на протяжении многих лет придерживается жесткого распорядка дня, который в свое время позволил ей добиться статуса примы Большого театра и покорить сцену лондонского Альберт-холла.

А как вы считаете, правильно ли делиться такими глубоко личными темами с широкой аудиторией? Делитесь в комментариях!