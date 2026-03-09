Анастасия Волочкова о сложной операции в Германии: "Все, кранты"

В начале февраля балерина Анастасия Волочкова перенесла хирургическое вмешательство в Германии. Изначально 50-летняя артистка сообщала, что операция была проведена для удаления шишки на ноге, однако позднее выяснилось, что процедура оказалась сложнее.

Анастасия Волочкова: "Наши врачи сказали: "У нас не было такой величины, как вы, которой нужно выйти потом на сцену"

Как пояснила Анастасия в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ, операцию ей выполняли два профессора. По ее словам, вмешательство было связано с проблемой стершейся хрящевой ткани, хотя точная формулировка диагноза в публичном пространстве не уточнялась.

Решение о проведении операции, которую балерина изначально скрывала, было принято после того, как у нее возникли серьезные проблемы с левой ногой, переставшей нормально функционировать.

Волочкова призналась, что долгое время скрывала боль, но в итоге поняла, что дальше откладывать лечение нельзя.

"Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты", - отметила балерина.

По словам артистки, российские специалисты, к которым она обращалась, сочли операцию чрезмерно сложной и отказались ее проводить

Наши врачи сказали: "У нас не было такой величины, как вы, которой нужно выйти потом на сцену"», - сообщила Анастасия.

В итоге Анастасия Волочкова решила лечиться в Германии, в клинике Святой Марии в Мюльхайме, которую порекомендовал ей фигурист Алексей Ягудин.

Почему Анастасия Волочкова осталась недовольна немецким питанием

Даже после операции мысли артистки были сосредоточены на работе: уже на следующий день она попыталась сделать шпагат, что привело к расхождению швов и необходимости повторного хирургического вмешательства.

Несмотря на это, спустя месяц балерина уже вернулась на сцену, чем крайне удивила немецких врачей, проводивших серьезнейшую операцию.

Ранее Волочкова упоминала, что стоимость лечения составила 30 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей).

При этом она осталась недовольна больничным питанием, назвав его непривычным и недиетическим. По ее словам, на протяжении нескольких дней ей не могли обеспечить простой рацион из салата и яиц.

