Анастасия Волочкова назвала себя великой балериной, которая вошла в историю

Волочкова отметила, что на протяжении многих лет сталкивается с критикой, однако не придает этому значения. По ее мнению, те, кто оставляет негативные комментарии в социальных сетях, просто несчастные люди.

Она убеждена, что счастливый человек никогда не будет опускаться до осуждения состоявшегося артиста.

«Это люди, которые недалекие, которые… Им, во-первых, очень плохо. Им очень плохо. Потому что люди, которым хорошо, они не будут опускаться до того, чтобы состоявшегося известного человека осуждать», — сказала балерина.

При этом Волочкова подчеркнула, что мнение критиков не имеет значения. Главное, по ее словам, — неоспоримый факт, который заключается в следующем:

«Я уже вошла в историю как настоящая, великая русская балерина. Это неоспоримый факт, понимаете?» — заявила артистка.

Балерина также рекомендовала всем, кому не нравится ее творчество, просто вставать и покидать зал во время выступлений. Однако, по ее словам, таких случаев никогда не было — напротив, зрители готовы стоять, чтобы досмотреть ее концерты до конца.

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, одна из самых известных и обсуждаемых фигур в мире балета. В разные годы она танцевала в Большом театре и Мариинском театре. Сценическая карьера балерины сопровождается многочисленными скандалами и публичной критикой, на которую она неизменно отвечает резкими высказываниями.