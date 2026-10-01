Анастасия Решетова ждет второго ребенка

На фото Анастасия Решетова позирует с большим животом. Срок у бывшей подружки Тимати уже довольно большой.

Ранее в июле она признавалась в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», что планирует стать мамой во второй раз.

«В следующем году, я думаю. Сейчас у меня новый период в жизни: я переехала за город, у меня семейная жизнь, я в статусе невесты нахожусь», — говорила она.

Анастасия Решетова воспитывает шестилетнего сына Ратмира от рэпера Тимати. В начале 2026 года она объявила о помолвке с Владиславом Абрамяном — сыном миллиардера Ары Абрамяна.

Пара планирует закрытую свадьбу в кругу самых близких. Сама модель не раз подчеркивала, что мечтает о дочери и хочет родить еще двоих детей до 35 лет.

Анастасия Решетова и Тимати состояли в отношениях с 2015 по 2020 год, но официально брак так и не зарегистрировали. В 2019 году у них родился сын Ратмир, названный в честь погибшего друга рэпера — Ратмира Шишкова.

Пара рассталась через год после рождения ребенка, и, по словам Решетовой, причиной стали «повторяющееся предательство» и нездоровый характер отношений. После разрыва они сохранили родительский тандем: сын живет с матерью в будни, а выходные проводит с отцом.

Ратмир появился на свет 16 октября 2019 года. Сейчас мальчику шесть лет, он учится в школе и увлекается архитектурно-математическим кружком, шахматами и картингом.