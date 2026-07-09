Анастасия Решетова оставляет сына в садике до 9 вечера каждый день

По словам девушки, ее график выстроен таким образом, что мальчик проводит в дошкольном учреждении до девяти часов вечера, а в выходные дни находится с отцом.

Решетова неоднократно признавалась, что работа занимает значительную часть ее времени. Однако она считает, что такой подход помогает ей оставаться продуктивной и не выгорать эмоционально.

Комментируя свой плотный график, модель с долей иронии заметила, что справляться с нагрузкой действительно непросто.

«Сложно, конечно, но я справляюсь», — вздыхает Анастасия Решетова.

По информации из открытых источников, сыну модели Ратмиру в 2026 году исполнится 7 лет. Мальчик родился в отношениях Решетовой с рэпером Тимати, которые длились около семи лет.

Пара рассталась в 2021 году, после чего разделила обязанности по воспитанию ребенка. Выходные Ратмир проводит с отцом, а будние дни — с матерью.

Такой график, по словам самой Решетовой, позволяет ей сосредоточиться на профессиональных проектах и при этом сохранять баланс между личной жизнью и материнством.

Известно, что Решетова долгое время находилась в тени отношений с известным рэпером, однако после расставания с Тимати она начала активно строить собственную карьеру.

Девушка пробовала себя в качестве телеведущей, запускала бьюти-проекты и вела колонку о психологии отношений. Ее подход к материнству не раз становился предметом обсуждения в социальных сетях.