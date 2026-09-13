Анастасия Макеева впервые проговорилась о дочери от Романа Малькова

В личном блоге она опубликовала большое признание в любви, приуроченное к 43-летию избранника.

«Сегодня тебе 43 года. И для тебя — только то, что тебе соответствует», — начала Макеева.

В своем послании актриса сравнила мужа с надежным швейцарским механизмом, отметив его точность, силу и элегантность. Отдельно она подчеркнула, что Роман умеет держать слово так же точно, как хороший механизм держит время.

«И главное — ты тот мужчина, на которого я могу положиться всегда. Это уже не красивые слова — это доказано годами нашей совместной жизни», — написала она.

Макеева также призналась, что мечтает, чтобы подаренные часы отсчитывали только счастливые моменты: путешествия, победы, семейные события и рождение дочери.

«Пусть эти часы отсчитывают только наше счастливое время: наши путешествия, победы, семейные события, рождение нашей доченьки и тысячи моментов, которые нам еще предстоит прожить вместе», — добавила актриса.

Завершила поздравление Макеева словами:

«43 — все только начинается! Я люблю тебя с каждым днем все сильнее. Ты мой самый родной, самый любимый и самый лучший мужчина. С днем рождения, мой муж!»

Анастасия Макеева была замужем четыре раза. Первым её мужем стал актёр Пётр Кислов — брак продлился всего семь месяцев. Затем она состояла в отношениях с Алексеем Макаровым и фигуристом Александром Абтом.

Второй официальный брак — с Глебом Матвейчуком (2010–2016), третий — с Александром Саковичем (2018–2019).

В 2020 году актриса познакомилась с Романом Мальковым, который помогал ей с ремонтом на даче. В мае 2021 года они поженились, а после венчания в Крыму Макеева взяла двойную фамилию. Общих детей у пары не было, как нам казалось до сегодняшнего дня.

Но у Романа есть четверо детей от первого брака. Отношения с Мальковым сопровождались публичным конфликтом с его бывшей женой из-за алиментов, однако сама актриса не раз говорила, что счастлива в браке.