Анастасия Макеева попала в больницу из-за скандала с бывшей женой Романа Малькова

Семейные и имущественные споры порой выходят далеко за пределы личных разборок — и становятся достоянием общественности, оборачиваясь серьезным стрессом для всех вовлеченных. Именно такая ситуация сложилась вокруг Анастасии Макеевой: из‑за накалившейся обстановки, связанной с конфликтом ее мужа Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы, актрисе потребовалась медицинская помощь.

Последние несколько дней СМИ активно обсуждают противостояние Романа и Светланы Мальковых — бывшие супруги не могут прийти к согласию по поводу дома в Калужской области. Напряжение достигло такой точки, что отразилось на здоровье Анастасии Макеевой: актриса оказалась в больнице. О состоянии жены рассказал Роман Мальков.

«Анастасия не может подойти к телефону, отвечать на звонки журналистов и давать какие‑либо комментарии, поскольку находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Сложившаяся в последние дни ситуация вокруг ее имени, поток публикаций, обсуждений и искусственное вовлечение ее в чужой имущественный и семейный конфликт ухудшили состояние ее здоровья. Макеева находится под наблюдением врачей», — цитирует Малькова KP.RU.

По словам Романа, сейчас ведется сбор всех необходимых медицинских документов и заключений, фиксирующих состояние актрисы и его динамику.

Сам конфликт касается прав на недвижимость: сестра Романа Татьяна вместе со Светланой настаивают, чтобы он продал свою долю дома. Однако Мальков категорически отказывается это делать. Он подчеркивает, что не препятствует реализации прав и проживанию других собственников, но продавать свою 1/5 долю не намерен. Все спорные вопросы, по его мнению, должны решаться исключительно в судебном порядке.

Напомним, Роман и Светлана Мальковы состояли в браке 17 лет, у пары четверо совместных детей. В апреле 2021 года супруги развелись, а спустя несколько месяцев Роман женился на Анастасии Макеевой. В этой семье наследников пока не родилось.

Теперь же давний семейный конфликт получил новую волну внимания — и, к сожалению, привел к серьезным последствиям для здоровья нынешней супруги Романа.