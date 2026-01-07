Анастасия Костенко сорвалась из‑за слов о дочери Дмитрия Тарасова от первого брака

В личном блоге Анастасии Костенко разгорелся настоящий скандал. Жена Тарасова заявила, что имеет полное право не интересоваться тем, как живет дочь ее мужа от первого брака. Подписчики Костенко не простили ей эти слова.

Собачки, подарки и неудобный вопрос

31-летняя Анастасия Костенко показала в своем блоге, как дарит милых собачек дочкам и сестренке Дарине. В ленте царила атмосфера идеального семейного счастья. Но один из подписчиков вдруг поинтересовался, почему семья обделяет Ангелину — дочь Дмитрия Тарасова от первого брака.

На этот комментарий Анастасия ответила неожиданно резко. Она напомнила, что у дочери ее мужа 'вообще-то есть мама, с которой она живет'. Подписчики, которые привыкли к ее доброму семейному контенту, были в шоке от такого комментария. Они спросили у Костенко, является ли это основанием не считать Ангелину ребенком Тарасова.

"Вы свой нос не туда засунули"

Анастасия Костенко очень разозлилась. Она вновь заявила, что не имеет никакого отношения к Ангелине и не намерена беспокоиться о ней. По словам блогера, у нее есть своя 'старшая дочь'.

"С чего это вдруг? У меня старшая дочь Милана. Вы свой нос не туда засунули. Знайте свое место", — заявила третья жена Дмитрия Тарасова. Такой тон только сильнее подогрел обсуждение в комментариях.

Одна из подписчиц решила не отступать и попыталась задеть тему моральной ответственности.

"Надеюсь, что заботы ваших детей никогда не лягут только на ваши плечи. Разве когда вы любите мужчину, вы не принимаете и его детей?" — поинтересовалась она у Костенко.

Костенко ответила развернуто и очень жестко обозначила свои границы. Она заявила, что ребенок — это ответственность родителей. И она отвечает только за своих детей, а за рожденных в других браках мужа — нет.

"Агрессивная бабенка" и реакция подписчиков

После таких фраз комментаторы еще активнее начали обсуждать поведение Костенко. Многие были возмущены резкостью и тоном. В ленте появлялись эмоциональные оценки. Одна из подписчиц назвала Настю 'агрессивной бабенкой'.

"Костенко а за милой улыбкой и вечно блаженным видом, оказывается, скрывается агрессивная бабенка", — высказалась дама.

Алименты, суд и "пыльный момент"

Конфликт вокруг Ангелины всплыл не впервые. Несколько лет назад Анастасия Костенко судилась с Ангелиной за уменьшение алиментов. Бывшая модель объясняла свою позицию тем, что вынуждена сама содержать семью. По ее словам, доходы Дмитрия Тарасова, ушедшего из футбольного клуба 'Локомотив', сильно упали.

Анастасии Костенко, в целом, в браке с Тарасовым приходится нелегко. Она заботится о четверых детях, которых родила от Тарасова. И еще вынуждена постоянно оправдываться. То за то, что увела Тарасова у Ольги Бузовой, то за адюльтеры мужа.

В прошлом году был жуткий скандал. Дмитрия Тарасова уличили во флирте с моделями в Сочи. У одной из красоток он попросил телефончик.

Анастасия Костенко при этом старалась держать лицо. Она выгораживала мужа, который периодически попадает в такие ситуации.

А вы как считаете Костенко права, заявляя, что не обязана заботиться о дочери Тарасова от первого брака? Ответьте в комментариях.