Анастасия Костенко пожаловалась на хейт: «Помню тот вечер»

На кадрах многодетная мать в откровенном платье поет в караоке, а под пеленкой у нее спит младший сын.

Настя пояснила, что выложила запись спустя два года после события, чтобы показать реальность материнства. По ее словам, наряд был выбран не ради эпатажа, а исключительно из соображений удобства для грудного вскармливания.

«Помню тот вечер и тот хейт, который прилетел за мой наряд. Наряд, который, если честно, был сделан ради удобства малыша, а не ради красивой картинки. Да, вырез получился не таким, как я представляла. Да, времени исправить уже не было. Я тогда боролась за ГВ и была в полном доступе для младшенького круглосуточно. И знаете, что обидно? Что легче осудить, чем понять», — поделилась Костенко.

Однако вместо поддержки девушка получила новую порцию критики. На этот раз пользователям не понравилось ее исполнение песен.

«Молния дважды в одно место не бьет — говорили они», — прокомментировала блогер реакцию подписчиков.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих дочерей — Милану, Еву и Полину и сына. Пара состоит в браке с 2018 года.

Сама Костенко активно ведет социальные сети, публикует фото с детьми и рассказывает о материнстве. Однако ее откровенные посты нередко вызывают неоднозначную реакцию у аудитории.

Особенно много нареканий у пользователей вызывают кадры, где она появляется в провокационных образах на фоне детей. Сама блогер называет это профессиональным контентом.