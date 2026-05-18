Алсу о нечестной победе дочери в «Голосе»: «Посмотрела мужу в глаза и сказала: «Остановись!»

В 2019 году победительницей шоу «Голос. Дети» на Первом канале стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Однако ее победа вызвала волну возмущения среди зрителей, заподозривших нечестное голосование. Тогда многие говорили о большой накрутке голосов…

Позже Алсу признала, что попытки повлиять на результаты действительно имели место. В новом выпуске программы «До Ре» артистка вновь вернулась к этой болезненной теме, объяснив, что инициатором вмешательства был ее бывший муж Ян Абрамов, которого она тщетно пыталась остановить.

Алсу: «В финале «Голоса» было вмешательство в голосование»

«Эта тема неизбежна и, наверное, пора поставить точку. Хотя прошло уже семь лет, сердце еще побаливает, честно говоря. Для меня это был непростой период, и мне тяжело возвращаться в те эмоции и воспоминания. Действительно, в финале «Голоса» было вмешательство в голосование. Ни я, ни тем более моя дочь Микелла к этому никакого отношения не имели. Когда я поняла, что идет вмешательство в голосование, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Пожалуйста, остановись! Не делай этого!» Моя просьба была проигнорирована, ведь папа тоже любит свою дочь и хотел сделать как лучше. Но получилось так, как получилось. Я хочу извиниться перед Первым каналом и перед всеми участниками детского «Голоса». Но поверьте, моей вины и вины Микеллы в этом нет», — сказала артистка,отвечая на вопрос журналиста по этой теме в эфире Первого канала.

Алсу: «Я переоценила свои возможности»

Напомним, ранее Алсу рассказывала, как тяжело переживала травлю дочери и последствия скандала. По словам певицы, она восхищалась силой духа Микеллы. Но сама при этом плохо спала, принимала снотворное и успокоительное. И винила во всем и себя.

«Я переоценила себя, свои возможности, известность. Воспользовалась этим. Да, это было неправильно. Это несправедливо по отношению к другим», — вспоминала певица в шоу Натальи Подольской.

