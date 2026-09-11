«Аллуся, как тебе вид?»: Галкин* с Пугачевой приплыли в Стамбул по дороге из Юрмалы на Кипр

Путешествия звезд всегда приковывают внимание: в них есть и роскошь, и личные открытия, и трогательные моменты, когда даже у признанных легенд случаются «впервые». Именно такой стала поездка Аллы Пугачевой в Турцию — страна, которую певица, несмотря на десятки лет гастролей по всему миру, до сих пор не посещала.
Алла Борисовна, как известно, не любит летать на самолетах. Судя по всему, было решено, что из Юрмалы, где Пугачева провела летние месяцы, на Кипр она будет возвращаться по морю. Это не так утомительно, как перелет.
На кадрах, снятых иноагентом Максимом Галкиным*, Алла Борисовна запечатлена на борту круизного лайнера — в элегантном черном платье свободного кроя с длинными рукавами в мелкий белый горох. Образ получился одновременно сдержанным и выразительным: неброский макияж с акцентом на глаза, нюдовая помада и объемные вьющиеся локоны подчеркивали неповторимый стиль певицы.
Алла Борисовна расположилась в кресле в роскошном номере круизного лайнера, любуясь панорамой побережья через большие окна. В этот момент и случился тот самый разговор.
«Аллуся, как тебе вид на Стамбул?» — поинтересовался Галкин* у 77-летней жены.
«Шикарно!» — лаконично и восторженно ответила Пугачева.
Алла Пугачева на борту лайнера, прибывшего в Стамбул. Фото: кадр видео соцсети
Для Аллы Борисовны эта поездка стала особенным событием.
«Никогда не была в Турции», — призналась она.
Реакция Максима Галкина* была искренней и эмоциональной.
«Ты что, серьезно?!» — не смог скрыть он удивления.
«Да, первый раз», — подтвердила артистка.
На это Галкин* с присущим ему юмором заметил: «Ну, Турция готовилась, посмотри, какая красота! Чайки приветствуют вас».
Галкин* показал вид на Стамбул в панорамное окно роскошной каюты. Фото: кадр видео соцсети
До этого два месяца супруги провели в Латвии: по традиции они арендовали просторное поместье в Юрмале, где наслаждались спокойствием и уютом. Максим Галкин* периодически оставлял жену одну — он то гастролировал, то отдыхал в Бразилии.
Незадолго до отъезда из Юрмалы Галкин* и Пугачева провели время в компании композитора Раймонда Паулса. 90-летний маэстро порадовал пару игрой на рояле.
*Включен в реестр иностранных агентов