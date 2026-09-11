«Аллуся, как тебе вид?»: Галкин* с Пугачевой приплыли в Стамбул по дороге из Юрмалы на Кипр

Путешествия звезд всегда приковывают внимание: в них есть и роскошь, и личные открытия, и трогательные моменты, когда даже у признанных легенд случаются «впервые». Именно такой стала поездка Аллы Пугачевой в Турцию — страна, которую певица, несмотря на десятки лет гастролей по всему миру, до сих пор не посещала.

Алла Борисовна, как известно, не любит летать на самолетах. Судя по всему, было решено, что из Юрмалы, где Пугачева провела летние месяцы, на Кипр она будет возвращаться по морю. Это не так утомительно, как перелет.

На кадрах, снятых иноагентом Максимом Галкиным*, Алла Борисовна запечатлена на борту круизного лайнера — в элегантном черном платье свободного кроя с длинными рукавами в мелкий белый горох. Образ получился одновременно сдержанным и выразительным: неброский макияж с акцентом на глаза, нюдовая помада и объемные вьющиеся локоны подчеркивали неповторимый стиль певицы.

Алла Борисовна расположилась в кресле в роскошном номере круизного лайнера, любуясь панорамой побережья через большие окна. В этот момент и случился тот самый разговор.