Аллу Пугачеву не узнали на Кипре: «Сгорбленная старушка»

Местный житель, который встретил Пугачеву во время прогулки, рассказал, что певица была доброжелательна, хотя и выглядела не лучшим образом. По его словам, она гуляла вместе с подругой.

Мужчина немного пообщался со звездой и спросил, что она советует есть по утрам. Артистка порекомендовала гречневую кашу.

Под опубликованными снимками разгорелись споры. Многие пользователи написали, что в сгорбленной женщине с палочкой с трудом узнают легендарную певицу. Некоторые выразили сожаление по поводу ее внешнего вида.

«Алла Борисовна сама не своя. В сгорбленной старушке с палочкой совсем не признать звезду эстрады», «Алла, что вы с собой сделали», — комментируют одни.

Другие, напротив, встали на защиту артистки и заявили, что не стоит судить о ее состоянии по случайным кадрам. Они отметили, что певица общительна и находится в добром здравии, а недруги зря говорят о ее немощи.

«Зачем выкладывать артиста со спины. Она просто гуляет», «Алла Борисовна в добром здравии, общительна, так что недруги зря говорят о ее немощи», — пишут подписчики.

Алла Пугачева покинула Россию весной 2022 года вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом) и детьми. Семья поселилась на Кипре, где у певицы есть собственный дом. Примадонна ведет размеренный образ жизни: много гуляет, проводит время с семьей.

В последние годы у артистки наблюдаются проблемы со здоровьем. Она перенесла операцию на сердце, ей были установлены стенты. Также певица жаловалась на боли в ногах. Сама Пугачева не скрывает, что с возрастом здоровье уже не то, что раньше, но старается сохранять оптимизм.

Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.