Алле Пугачевой предложила два миллиона долларов за пару выступлений в Таиланде

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Кроме того, Примадонне было предложено выступить на частном мероприятии за 500 000 рублей.

Алле Пугачевой предложили выступить в Таиланде за два миллиона долларов. При этом речь шла только о двух выступлениях. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

2, 7 миллиона за место

Как пишет Интернет-ресурс, организаторы мероприятия рассчитывали устроить грандиозное шоу с участием Примадонны. И продавать на него билеты на первые ряды по 2, 7 миллионов рублей за место.

Также обсуждалось, кого можно пригласить на такую вечеринку, например, крупных бизнесменов, политиков и других влиятельных поклонников певицы.

Кроме этого, артистке предложили выступить на частном мероприятии за 500 000 рублей. Недаром ранее Алла Борисовна заявляла, что готова принять предложение, от которого нельзя отказаться. Разумеется, от топовых заказчиков.

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