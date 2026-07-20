Алла Пугачева вышла в свет после двух операций на сердце

Очевидцы засняли певицу во время прогулки у Балтийского моря. По их словам, артистка выглядит бодро, передвигается без трости, но при этом заметно похудела.

Для выхода на улицу Примадонна выбрала простой образ: розовый кардиган, синие джинсы и удобные кроссовки, дополнив его белой панамой. В другой день певица была замечена в черном брючном костюме и пиджаке.

Одна из поклонниц, которой удалось пообщаться с артисткой, поделилась впечатлениями в социальных сетях: «Алла Борисовна, спасибо за общение! Вы супер!» Местные жители отмечают, что уже привыкли к появлению Примадонны в городе — она приезжает сюда каждое лето.

Супруг певицы Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, во время прогулки рядом с Аллой Борисовной замечен не был. В тот день у него был запланирован концерт в болгарском Бургасе. Пугачева же гуляла в компании подруги.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что у 77-летней певицы были проблемы с сердцем. По данным источников, Алла Пугачева перенесла две операции в одной из европейских клиник.

После хирургического вмешательства у артистки возникли трудности с дыханием и боли в груди, врачи рекомендовали ей избегать серьезных физических нагрузок. Однако, судя по прогулкам в Юрмале, самочувствие Примадонны улучшилось.

С Латвией Аллу Пугачеву связывают давние творческие и дружеские отношения. Много лет в Юрмале проходил фестиваль «Новая волна», основанный композитором Раймондом Паулсом и продюсером Игорем Крутым.

После событий 2014 года мероприятие было перенесено в Россию. Сейчас в городе ежегодно проводится фестиваль «Лайма Рандеву» под руководством подруги Пугачевой — народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле.

Вайкуле не раз рассказывала в интервью, что они с Пугачевой любят гулять вместе, когда оказываются в одном месте.

«Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет. Максим Галкин ездит на велосипеде. Это уже говорит о чем-то. Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно», — делилась исполнительница хита «Вернисаж» в одном из интервью.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.