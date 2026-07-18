Алла Пугачева в Латвии не успела спрятать глаза под темными очками

Недавние кадры с Аллой Пугачевой вновь привлекли внимание поклонников: певица сменила теплый Кипр на прибалтийскую прохладу и обосновалась в Юрмале. Теперь дни звезды проходят в спокойных прогулках и непринужденном общении — кажется, именно такой ритм жизни сейчас ей по душе.
77‑летняя артистка поселилась в центральной части Юрмалы — на уютной вилле, ставшей для нее почти родным местом. Пугачева не первый год наведывается на этот курорт: город ей хорошо знаком, и она искренне его ценит. Особенно ей по сердцу тихие городские улочки — по ним она любит неспешно бродить, вдыхая свежий воздух, а порой отправляется к побережью, чтобы побыть у моря.
Прохожие нередко узнают Примадонну и подходят поздороваться — и артистка никому не отказывает в коротком разговоре. Иногда встречи попадают на видео или становятся поводом для просьбы сфотографироваться. На днях как раз произошел такой случай: Алла Борисовна попыталась скрыться от камер за крупными темными очками, но момент все же успели запечатлеть без ее согласия.
Алла Пугачева в Юрмале. Фото: личная страница героя публикации в соцсети
За время пребывания в Юрмале певица успела встретиться со своей близкой подругой Лаймой Вайкуле. Звезды не только ежедневно гуляют вместе, но и регулярно созваниваются.
«Когда загружена голова, самое лучшее — отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет… Мы проветриваем головы и успокаиваем сердце, чтобы оно билось ровно», — делилась исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли».
Напомним, Алла Пугачева с семьей покинула Россию в начале 2022 года. Сначала она поселилась в Израиле, а когда в стране стало неспокойно, перебралась на Кипр. Из-за жары на Кипре Пугачева проводит лето обычно в Юрмале. Климат Прибалтики Алле Борисовне нравится больше.