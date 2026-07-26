Алла Пугачева сломала ногу и четыре месяца не вставала с кровати

Медики сразу предупредили: восстановление займет не менее полугода. Первые четыре месяца после хирургического вмешательства Примадонна провела лежа и не могла вставать с кровати.

Позже ей пришлось заново учиться ходить — процесс давался тяжело как физически, так и морально. В период реабилитации певицу мучили панические атаки и страх остаться инвалидом навсегда.

Сейчас Пугачева понемногу возвращается к привычной жизни. Она старается передвигаться без трости, но для уверенности все равно берет ее с собой.

Это не первая серьезная проблема со здоровьем у артистки. Ранее она перенесла две операции на сердце в одной из европейских клиник.

После хирургического вмешательства у певицы возникли трудности с дыханием и боли в груди, врачи рекомендовали ей избегать серьезных физических нагрузок.

Из-за ухудшающегося самочувствия Алла Борисовна приняла решение завершить концертную деятельность. Последние годы она живет за пределами России — в Израиле, на Кипре, а последнее время в Латвии, где ее недавно заметили во время прогулок по Юрмале.

По словам очевидцев, певица выглядит бодро, заметно похудела, но передвигается без посторонней помощи.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Свое решение она объясняла необходимостью лечения в Израиле, а также травлей детей в школе.