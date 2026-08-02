Алла Пугачева потеряла товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Срок регистрации истек 2 августа 2026 года, а заявку на продление певица не подала, сообщает ТАСС.

Бренд был зарегистрирован в 1996 году. Под маркой «Баронесса фон Орбах» Пугачева могла выпускать парфюмерную продукцию, алкогольные напитки и одежду.

Стоимость продления прав на товарный знак составляла около 22 тысяч рублей.

Сама идея названия возникла в 1990-х годах. Певица пыталась подтвердить свое право на дворянский титул через родословную бывшего мужа Миколаса Орбакаса. По слухам, среди его предков был литовский барон фон Орбах. Однако документально подтвердить родство не удалось.

Тогда Пугачева решила использовать это имя в качестве коммерческого бренда вместо получения реального дворянского звания.

На данный момент неизвестно, планирует ли артистка восстанавливать права на товарный знак или это решение связано с ее переездом за границу. В последние годы Алла Пугачева редко появляется на публике и завершила активную музыкальную карьеру по состоянию здоровья.

Ее коммерческие проекты уже давно не получали развития, а сама певица проживает то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. Отказ от регистрации бренда может быть как осознанным шагом, так и невнимательностью к деталям бизнеса. Поклонники уже обсуждают в соцсетях, что с утратой товарного знака исчезнет еще одна маленькая часть той самой Примадонны, которую все знали десятилетиями.

Некоторые связывают это событие с ее возрастом и состоянием здоровья, другие — с изменением приоритетов.