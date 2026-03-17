Алла Пугачева переедет с Кипра: в какой стране поселится певица

Скитания Аллы Пугачевой по миру не прекращаются. Примадонна, которой в апреле исполнится уже 77 лет, вновь вынуждена искать точку на карте, где ей можно будет поселиться безопасно. Куда теперь направит Алла Борисовна свои стопы?

Переезд с Кипра: причины и обстоятельства

Четыре года назад Алла Пугачева покинула Россию. Последнее время певица вместе с семьей проживала на Кипре — они арендовали виллу. Однако недавно стало известно, что семья освободила эту недвижимость.

По информации СМИ, решение о переезде с Кипра было принято из‑за сложной военно‑политической обстановки. Это могло создать дискомфорт для семьи и подтолкнуть к поиску более стабильного места для жизни.

Возможные направления: Болгария, Армения, Латвия?

Куда же отправится Примадонна дальше? Есть несколько версий. Еще в прошлом году появилась информация, что Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в Болгарии. Это делает страну одним из наиболее вероятных пунктов назначения. По данным программы телеканала НТВ "Новые русские сенсации", муж Аллы Борисовны, иноагент Максим Галкин* уже переехал в Софию и сейчас проживает там один, без семьи.

Не так давно в Сети появилось видео, на котором стилист Аллы Борисовны сообщает, что певица отправилась из Кипра в Ереван. Эта информация добавила еще одну точку на карту возможных перемещений Примадонны.

Некоторые источники предполагают, что Пугачева может вновь поехать в Латвию. Ранее певица не раз говорила, что в Юрмале она чувствует себя спокойно и комфортно. Это место уже было частью ее жизни, поэтому возвращение не выглядит невероятным.

Что остается в России?

Несмотря на переезды и перемены, у Аллы Пугачевой по‑прежнему есть недвижимость в России. Речь идет об особняке в деревне Грязь. За домом продолжает ухаживать домработница — это говорит о том, что певица пока не готова окончательно расстаться с этим местом. Особняк остается своеобразной "точкой возврата" или просто частью ее наследия на родине.

Здоровье певицы: поводы для беспокойства

Недавно в Сети появился снимок, на котором Алла Пугачева запечатлена во время прогулки. Внимание пользователей привлекла трость, которую певица использовала для ходьбы. Многие предположили, что у Примадонны обострились проблемы со здоровьем.

Однако сама Алла Борисовна не стала давать никаких комментариев по этому поводу. Отсутствие официальной информации породило множество домыслов, но пока что‑либо утверждать с уверенностью невозможно.

Итоги: молчание звезды и множество вопросов

На текущий момент Алла Пугачева не раскрывает своих планов на переезд и не сообщает, где именно находится. Ее молчание порождает множество слухов и догадок. Поклонники и журналисты продолжают следить за новостями, надеясь получить хоть какие‑то подтверждения или опровержения существующих версий.

Куда в итоге отправится Примадонна — в Болгарию, Армению, Латвию или какое‑то другое место, — покажет время. Пока же остается только ждать новых сообщений от самой певицы или надежных источников, способных пролить свет на эту историю.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

