Алла Пугачева неожиданно уехала с Кипра

По информации, появившейся в СМИ, 77-летняя певица прибыла в город раньше обычного, чтобы поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле накануне музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Фестиваль, который Вайкуле проводит с 2015 года, пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 24 по 26 июля. Как сообщается, интерес публики к мероприятию снижается год от года — зрители не торопятся приобретать билеты, ожидая официального подтверждения участия Пугачевой.

Некоторые дорогие VIP-места, по информации источников, раздаются бесплатно в качестве приглашений.

Пугачеву заметили во время прогулок по Юрмале. Примадонна охотно фотографируется с туристами, и эти появления в городе многие воспринимают как негласный намек на то, что ее можно будет увидеть и на сцене фестиваля.

Сама Вайкуле подтвердила, что Пугачева и ее супруг иноагент Максим Галкин* уже находятся в Юрмале.

Напомним, в прошлом году на фестивале уже выступали Пугачева и Галкин*, а также другие артисты, покинувшие Россию.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле связывают многолетняя дружба и творческое сотрудничество. Обе певицы начинали свою карьеру в советское время и долгие годы оставались близкими подругами. Вайкуле неоднократно называла Пугачеву своей наставницей и благодарила за поддержку на разных этапах творческого пути.

*Включен в реестр иностранных агентов