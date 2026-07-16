Алла Пугачева не может продать 5-комнатную шикарную квартиру за 390 миллионов

Алле Пугачевой не удалось продать свою шикарную пятикомнатную квартиру в Москве.

Как сообщает KP.RU, из-за отсутствия покупателей певице пришлось с июля снизить стоимость этой недвижимости с 420 до 390 миллионов рублей. Но, как говорится, воз и ныне там.

Чем примечательна квартира Аллы Пугачевой

На продажу выставлена квартира площадью 304 кв. м в элитном ЖК «Филипповский» у метро «Кропоткинская» (район Арбата). Кадастровая стоимость — 222 млн руб., рыночная — 380 млн руб. Комплекс имеет огороженную территорию, охрану, видеонаблюдение, консьерж-сервис и подземный паркинг. В девятиэтажном доме всего 71 квартира.

В квартире дизайнерский ремонт, но для состоятельных покупателей это не главный критерий — отделка десятилетней давности, скорее всего, будет переделываться. Ключевое преимущество — тихий центр.

Дом сдан в начале 2000-х. Его главные достоинства – это высокие потолки (от 3 м), большие метражи, небольшое число соседей, клубный формат, интересная архитектура. Квартира расположена на верхнем этаже.

В этом же доме живет Филипп Киркоров и другие звезды. Пятикомнатную квартиру Пугачевой в нулевые подарил бизнесмен Руслан Байсаров (отец ее среднего внука Дени). Предполагалось, что недвижимость отойдет внуку по наследству, но финансовые обстоятельства, вероятно, заставили изменить решение.

Закрытый формат продажи

Весной этого года артистка решила выставить объект в центре столицы на продажу. Ее семья, которая сейчас переезжает с места на место за границей, вероятно, испытывает финансовые трудности из-за сокращения доходов.

Квартиру предложили рынку в формате «закрытой продажи». Это означает, что лот не публикуется на онлайн-площадках, сайтах риелторских компаний или в открытых базах данных.

Просмотры организуются исключительно по предварительной записи для людей, серьезно настроенных на приобретение квартиры в данной локации. Такой метод экономит время обеих сторон и, учитывая публичный статус владелицы, отсеивает посторонних с самого начала.

Почему Алла Борисовна не может продать квартиру

Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, если весной в ЖК «Филипповский» продавались две квартиры, то сегодня их число увеличилось до восьми.

Средняя цена квадратного метра в этом ЖК — миллион рублей, но его можно приобрести и за 730 тысяч рублей, поскольку владельцы торопятся продать свое жилье. А «лот» подороже вообще стоит 1,4 млн руб за квадратный метр.

«Продать квартиру звезды сегодня, в принципе, проблематично — некоторые люди не хотят связываться с объектами, где собственники - известные артисты. А в случае, когда они уехали за рубеж… и тем более такая семья… Продать будет непросто...», - отметил источник.

А как вы думаете, удастся ли Алле Пугачевой продать свою квартиру? Делитесь в комментариях!