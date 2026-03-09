Алла Пугачева может потерять свой бренд: "Баронесса фон Орбах"

Певица Алла Пугачева рискует потерять права на товарный знак "Баронесса фон Орбах" в августе, если не продлит его регистрацию в России. Об этом свидетельствуют данные из базы Роспатента.

Что известно о товарном знаке "Баронесса фон Орбах"

Данный знак был зарегистрирован еще в 1997 году. По информации СМИ, его название связано с аристократическим происхождением бывшего мужа певицы, Миколаса Орбакаса (отца Кристины Орбакайте), который, якобы, являлся литовским бароном фон Орбахом.

Согласно официальным записям, Пугачева несколько раз продлевала исключительное право на этот бренд. Последнее продление было зафиксировано в 2016 году, а срок действия регистрации установлен до августа 2026 года.

Под маркой "Баронесса фон Орбах" могут выпускаться духи, косметика, ювелирные украшения, одежда, книги, а также аудио- и видеопродукция на компакт-дисках.

Каких брендов уже лишилась Алла Борисовна

Кстати, Роспатент уже прекратил действие товарного знака "Рецитал", правообладателем которого являлась Алла Пугачева. Об этом свидетельствуют сведения из официальной базы ведомства, на которые ранее ссылались "РИА Новости".

Согласно данным, знак был зарегистрирован в 2017 году на основании заявки, поданной двумя годами ранее. В октябре 2024 года срок его юридической защиты истек и не был продлен.

Название "Рецитал" носил музыкальный коллектив, участвовавший в записи альбома Пугачевой "Как тревожен этот путь".

Ранее, 5 ноября, стало известно о возможной утрате певицей прав на другой бренд — "Кристина". Если его регистрация не обновится, исключительные права на этот товарный знак, периодически продлевавшиеся с 1997 года, прекратятся в апреле 2026 года.

