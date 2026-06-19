Алла Пугачева едет в Латвию спасать Лайму Вайкуле

Дружба звезд порой творит чудеса — и новый визит Аллы Пугачевой в Латвию может стать именно таким случаем. Певица вместе с семьей планирует на лето перебраться с Кипра в Юрмалу. И одна из причин поездки — поддержка близкой подруги, легендарной Лаймы Вайкуле.

Алла Борисовна традиционно проводит часть лета в Юрмале, и в этом году ее приезд особенно важен для Лаймы. Уже много лет Вайкуле организует в Прибалтике музыкальный фестиваль. Мероприятие, которое раньше привлекало публику, сейчас переживает не лучшие времена.

Еще недавно фестиваль собирал зрителей и звездных гостей, а атмосфера праздника притягивала туристов. Но ситуация изменилась: поток русскоязычных зрителей заметно сократился, и теперь заполняемость концертного зала под вопросом. Площадка вмещает всего 210 человек, и даже такое небольшое количество гостей стало трудно собрать.

Инсайдеры отмечают: Лайма Вайкуле оказалась на грани провала. Без громких имен в афише интерес к событию стремительно падает, а бюджет мероприятия под угрозой. В этих условиях появление Аллы Пугачевой может стать настоящим спасением.

Примадонна — тот редкий гость, ради которого публика готова прийти на концерт. Даже если интерес к самому фестивалю угас, любопытство к появлению культовой артистки способно заполнить зал. Вайкуле рассчитывает, что присутствие Пугачевой привлечет внимание к мероприятию и поможет избежать полупустого зала.

Впрочем, как отмечает KP.RU, история повторяется из года в год: несмотря на усилия, Лайме зачастую приходится идти на крайние меры — раздавать билеты бесплатно, чтобы хоть как‑то обеспечить посещаемость.

Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию в начале 2022 года. Сначала семья переехала в Израиль, а в 2023 году приняла решение обосноваться на Кипре, где приобрела недвижимость. С тех пор певица редко появляется на родине, сосредоточившись на семейной жизни и поддержке близких.