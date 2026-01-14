Алиса Аршавина об Андрее: "Я такая вся высоченная, худая и он - 170 см"

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала страшную историю о том, как чуть не потеряла лицо из-за косметической процедуры. Ее нос начал буквально отмирать, а спасти его удалось лишь после десятка операций.

Ошибка в сложный период: обращение к "чемоданному" косметологу

История началась во время пандемии, когда в жизни Алисы и так было нелегко — она переживала развод. В этот сложный момент она решила сделать инъекции в нос, но выбрала не самую надежную клинику.

Как признается сама Аршавина, она пришла к специалистке, у которой "без лицензии, без всего". Женщина просто открыла чемодан и начала работать.

"Что-то вкололось, какую инфекцию можно занести? Мой организм просто не справился с той инфекцией. Я сама виновата, да, сто процентов", - призналась Аршавина.

"Черная смола из носа": день, когда все стало ясно

Сначала нос просто вел себя странно: отекал, уменьшался, потом снова рос. Этот кошмар длился несколько месяцев. А потом настал день, когда она, подняв глаза, увидела то, что называет "черной смолой". Это была некротическая жидкость — признак отмирания тканей.

"Я взглянула немного вверх и увидела черную смолу из носа — это некротическая жидкость", — вспоминает она тот переломный момент.

Десяток операций и принятие

После этого началась борьба за лицо. За нее взялись лучшие хирурги. Алиса перенесла больше десяти операций. Сейчас она довольна своим новым носом и даже благодарна этому опыту.

"Сейчас я понимаю, что колоть себе что-то в лицо, в область носа, глаз непонятный раствор — оно может привести к абсолютной трагедии", — говорит Алиса.

Ее главный совет: не увлекаться филлерами и нитями, особенно в зоне хрящей.

"Я выбрала футболиста ростом 170 см"

В откровенной беседе Аршавина затронула и личную жизнь. Она с удивлением вспоминает, как выбрала в мужья знаменитого футболиста Андрея Аршавина, который намного ниже ее ростом.

"Я такая вся высоченная, худая и он - 170 см".

Ей нравится его сложный характер, и что-то в нем ее "цепляет".

О роли "разлучницы" в истории с Барановской

Не обошлось и без темы Юлии Барановской, бывшей гражданской жены Аршавина. Алиса понимает, через что та прошла — третьи роды, предательство. Сама же она тогда оказалась в роли "разлучницы", от которой все отвернулись.