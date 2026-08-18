Алина Загитова «выгуляла» аксессуары на 8 млн рублей во время отдыха за границей

Получается, что, хотя образ смотрится лаконично и непринужденно, его цена явно рассчитана на особый уровень трат. Похоже, в мире звездной моды бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба с ее почти 7‑миллионным комплектом теперь может немного подвинуться — Загитова задала новую планку.

В последнее время имя Алины Загитовой появляется в СМИ в связи со слухами о ее возможном романе с женатым мужчиной. Поводом стали совместные появления Алины Загитовой и 26-летнего Артема Чечихина на публике. В мае 2026 года фигуристка опубликовала в соцсетях фото из поездки в Шанхай: на одном из кадров она сидит на плечах у молодого человека, но лицо скрыто. Поклонники сопоставили детали (телосложение, рост, одежду) и предположили, что это Артем.

Позже пару заметили вместе на вечере бокса в Екатеринбурге. При этом сама Загитова личность избранника не подтверждала, но и не опровергала — в мае она подписала совместный снимок с Чечихиным из Диснейленда так: «Мы не афишируем, но и не скрываем».

А вам нравится, как выглядит Алина Загитова? Поделитесь в комментариях.