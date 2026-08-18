Алина Загитова «выгуляла» аксессуары на 8 млн рублей во время отдыха за границей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 24-летняя Алина Загитова умеет впечатлять не только виртуозными прокатами, но и эффектными выходами за пределами льда. На этот раз во время отдыха за границей фигуристка привлекла внимание не спортивными достижениями, а роскошным комплектом аксессуаров — их общая стоимость, превысила 8 миллионов рублей. И это без учета самой одежды!
Среди главных акцентов образа — статусные вещи, каждая из которых тянет на солидную сумму, как сообщает Super. На Алине Загитовой часы Cartier за 3,27 млн рублей и сумка Hermès стоимостью 2,5 млн. Дополняют коллекцию браслет Hermès (1,365 млн рублей), браслет Van Cleef & Arpels за 635 тысяч и подвеска того же бренда за 350 тысяч. Единственным относительно «бюджетным» штрихом стало кольцо от Levashova Elagina — оно обошлось в 23 500 рублей.
Алина Загитова и ее дорогие аксессуары. Фото: соцсети
Получается, что, хотя образ смотрится лаконично и непринужденно, его цена явно рассчитана на особый уровень трат. Похоже, в мире звездной моды бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба с ее почти 7‑миллионным комплектом теперь может немного подвинуться — Загитова задала новую планку.
В последнее время имя Алины Загитовой появляется в СМИ в связи со слухами о ее возможном романе с женатым мужчиной. Поводом стали совместные появления Алины Загитовой и 26-летнего Артема Чечихина на публике. В мае 2026 года фигуристка опубликовала в соцсетях фото из поездки в Шанхай: на одном из кадров она сидит на плечах у молодого человека, но лицо скрыто. Поклонники сопоставили детали (телосложение, рост, одежду) и предположили, что это Артем.
Позже пару заметили вместе на вечере бокса в Екатеринбурге. При этом сама Загитова личность избранника не подтверждала, но и не опровергала — в мае она подписала совместный снимок с Чечихиным из Диснейленда так: «Мы не афишируем, но и не скрываем».
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