Алешин из 'Аракса' назвал причину развода с женой, которая на сорок лет младше: "Случился бальзаковский возраст"

76-летний Анатолий Алешин развелся с женой Анастасией. Супруга была моложе него почти на сорок лет. Солист группы 'Аракс' озвучил причину, по которой распался его брак.
Почему Алешин и его жена расстались
Анатолий Алешин из группы 'Аракс' пришел на ток-шоу НТВ 'Звезды сошлись'. Во время программы он признался, что больше не женат. Алешин объяснил причину разрыва с женой Анастасией, которая младше него на тридцать девять лет.
"Случился бальзаковский возраст. И женщину в этом возрасте постигает комплекс неиспользованных возможностей. Молодость и красота сменяются зрелостью и желанием что-то в своей жизни поменять кардинально", — объяснил Алешин.
В браке с Анастасией он прожил одиннадцать лет. У пары есть сын Михаил. Мальчику восемь лет. Рассуждая о причинах разрыва с женой, Алешин признался, что была измена.
"В моем случае жена изменила мне", — сказал Анатолий Алешин.
Анатолий Алешин и его бывшая жена Анастасия. Фото: соцсети Анатолия Алешина
Анатолий Алешин не стал отбирать у жены недвижимость при разводе. Музыкант оставил ей и сыну трехкомнатную квартиру, а сам переехал. С наследником Алешин общение не прекратил, он принимает активное участие в его жизни.
Алешин в 'Суперстар'
Анатолий Алешин вместе с группой 'Аракс' принимал участие в шоу НТВ 'ВИА Суперстар'. Музыканты покинули проект практически в шаге от финала. Судьбу Алешина тогда решила ведущая 'ВИА Суперстар' Наташа Королева. Именно ей предоставили право выбирать, кого оставить в проекте, а кого — нет.
А вы как думаете, у браков с такой разницы в возрасте, как у Алешина и его жены, есть перспективы? Ответьте в комментариях.
Читайте также: