Алешин из 'Аракса' назвал причину развода с женой, которая на сорок лет младше: "Случился бальзаковский возраст"

Анатолий Алешин. Фото: НТВ

Анатолий Алешин из группы «Аракс» объявил о разводе с женой, которая почти на сорок лет младше него

76-летний Анатолий Алешин развелся с женой Анастасией. Супруга была моложе него почти на сорок лет. Солист группы 'Аракс' озвучил причину, по которой распался его брак.

Почему Алешин и его жена расстались

Анатолий Алешин из группы 'Аракс' пришел на ток-шоу НТВ 'Звезды сошлись'. Во время программы он признался, что больше не женат. Алешин объяснил причину разрыва с женой Анастасией, которая младше него на тридцать девять лет.

"Случился бальзаковский возраст. И женщину в этом возрасте постигает комплекс неиспользованных возможностей. Молодость и красота сменяются зрелостью и желанием что-то в своей жизни поменять кардинально", — объяснил Алешин.

В браке с Анастасией он прожил одиннадцать лет. У пары есть сын Михаил. Мальчику восемь лет. Рассуждая о причинах разрыва с женой, Алешин признался, что была измена.

"В моем случае жена изменила мне", — сказал Анатолий Алешин.

Анатолий Алешин и его бывшая жена Анастасия. Фото: соцсети Анатолия Алешина

Анатолий Алешин не стал отбирать у жены недвижимость при разводе. Музыкант оставил ей и сыну трехкомнатную квартиру, а сам переехал. С наследником Алешин общение не прекратил, он принимает активное участие в его жизни.

Алешин в 'Суперстар'

Анатолий Алешин вместе с группой 'Аракс' принимал участие в шоу НТВ 'ВИА Суперстар'. Музыканты покинули проект практически в шаге от финала. Судьбу Алешина тогда решила ведущая 'ВИА Суперстар' Наташа Королева. Именно ей предоставили право выбирать, кого оставить в проекте, а кого — нет.

А вы как думаете, у браков с такой разницы в возрасте, как у Алешина и его жены, есть перспективы?

