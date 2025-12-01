Алешин из 'Аракса' назвал причину развода с женой, которая на сорок лет младше: "Случился бальзаковский возраст"

76-летний Анатолий Алешин развелся с женой Анастасией. Супруга была моложе него почти на сорок лет. Солист группы 'Аракс' озвучил причину, по которой распался его брак.

Почему Алешин и его жена расстались

Анатолий Алешин из группы 'Аракс' пришел на ток-шоу НТВ 'Звезды сошлись'. Во время программы он признался, что больше не женат. Алешин объяснил причину разрыва с женой Анастасией, которая младше него на тридцать девять лет.

"Случился бальзаковский возраст. И женщину в этом возрасте постигает комплекс неиспользованных возможностей. Молодость и красота сменяются зрелостью и желанием что-то в своей жизни поменять кардинально", — объяснил Алешин.

В браке с Анастасией он прожил одиннадцать лет. У пары есть сын Михаил. Мальчику восемь лет. Рассуждая о причинах разрыва с женой, Алешин признался, что была измена.