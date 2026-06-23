Алену Водонаеву требуют отменить за ненависть к самокатчикам

В эпоху соцсетей любая публичная фигура рискует оказаться в центре скандала — порой достаточно одного неосторожного высказывания. Особенно если оно звучит из уст человека, привыкшего к прямолинейности и острой иронии. Именно в такую ситуацию попала Алена Водонаева: ее недавний пост спровоцировал волну возмущения в сети и призывы «отменить» звезду.

Водонаева известна своим непримиримым отношениям к людям, передвигающимся на самокатах.

«Смотрите, я сняла людей со спины. Исподтишка. [Идиоты] из пабликов и бездельники, не забудьте обсудить, что меня за это надо отменить», — написала Водонаева, добавив смеющийся эмодзи.

Поводом для конфликта стало видео с девушкой на электросамокате. В своем комментарии Алена не только высмеяла героиню ролика (косвенно намекнув на ее лишний вес), но и отреагировала на критику пользователей с явным пренебрежением. Те, в свою очередь, указали телеведущей на этическую проблему: съемка людей на улице без их согласия может быть неуместной. Однако вместо диалога или извинений Водонаева ответила едким постом — и тем самым только подлила масла в огонь.

Ситуация обнажила сразу несколько острых вопросов: где проходит грань между свободой выражения и оскорблением? Допустимо ли публично высмеивать внешность незнакомцев? И как публичные люди должны реагировать на критику — с агрессией или с готовностью к диалогу?

Кто такая Алена Водонаева?

Алена Водонаева — российская телеведущая, блогер и общественная фигура, получившая широкую известность благодаря участию в реалити‑шоу «Дом‑2» в середине 2000‑х годов. После ухода из проекта она продолжила карьеру на телевидении: работала на музыкальных каналах, вела авторские программы и участвовала в различных шоу.

Со временем Водонаева сформировала имидж прямолинейной и бескомпромиссной личности, которая не боится высказывать свое мнение — даже если оно вызывает споры. Она активно ведет соцсети, где обсуждает актуальные темы, делится взглядами на моду, красоту и здоровый образ жизни. Эта открытость и резкость суждений неоднократно становились поводом для дискуссий в публичном пространстве, а ее высказывания порой вызывали бурную реакцию аудитории.

А вы на чьей стороне в этой ситуации? Поделитесь в комментариях.