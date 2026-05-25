Алена Яковлева: «Янина Студилина пришла с худруком и получает солидные гонорары»

Вслед за отменой юбилейного спектакля она заявила о «двойных стандартах» в распределении ролей и зарплат, указав на приглашенную актрису Янину Студилину.

После громкого видеообращения о срыве постановки «Визит дамы» к ее 65-летию, Яковлева в интервью «Комсомольской правде» затронула кадровую политику театра. По ее словам, несмотря на наличие 120 штатных артистов (учитывая объединение с театром Джигарханяна), руководство предпочитает приглашать «чужаков».

«У нас в театре много приглашенных артистов. Например, Янина Студилина, которая пришла с Евгением Владимировичем Герасимовым из Театра на Малой Ордынке. Она играет в 10 названиях, получает солидные гонорары», — возмутилась актриса.

Яковлева задается резонным вопросом: если актриса столь востребована, почему ее до сих пор не оформили в штат, заставив делить сцены с теми, кто вынужден выживать на низкий оклад.

«Если она такая ценная для театра, почему ее не взять в труппу? Пусть она, как и все, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра. У нас никогда не было таких низких зарплат, как сейчас», — добавила народная артистка.

Янина Студилина действительно является одной из заметных фигур в текущем репертуаре Театра сатиры. Она была задействована в премьере этого сезона — спектакле «Невиновный» , а также играет роль Анны Павловны в постановке «Доходное место».

Ранее Студилина сотрудничала с худруком Герасимовым, когда он руководил Театром на Малой Ордынке. Сейчас, по данным источника, актриса остается приглашенной, хотя регулярно выходит на сцену.

Конфликт вокруг Театра сатиры разгорелся после того, как руководство не выполнило обещание выпустить спектакль к юбилею Алены Яковлевой. Худрук Евгений Герасимов объяснил это отказом Департамента культуры в финансировании, но пообещал перенести премьеру на следующий сезон.

Ситуация усугубляется объединением театров и финансовыми трудностями. Профсоюз театра уже взял на себя представление интересов труппы, пытаясь урегулировать разногласия по поводу низких зарплат и кадровых перестановок.