Алена Яковлева обвинила руководство Театра сатиры в срыве спектакля

В начале сезона худрук театра, народный артист и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов объявил о планах выпустить три «бомбы»: два спектакля с его собственным участием и один — с Аленой Яковлевой к ее 65-летию.

«Везде в своих публичных выступлениях Евгений Владимирович об этом заявлял. Он говорил, что в этом сезоне Театр сатиры готовит три "бомбы": два спектакля с его участием и "Визит дамы" со мной», — возмущается актриса в беседе с радио «Комсомольская правда».

Было выбрано произведение «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта, режиссером назначили Антона Яковлева (руководителя Театра Гоголя). Он написал инсценировку, была назначена дата премьеры на апрель. Однако внезапно все заглохло.

«Каждый раз, когда я спрашивала у нашего руководства, в чем дело, мне говорили, на мой спектакль нет денег», — рассказала Алена Яковлева.

Актриса недоумевает: если в начале сезона были планы на три постановки, то деньги на них были изначально. Однако вместо этого, по ее информации, в театре выпустили 9 премьер, в большинстве из которых занят сам Евгений Герасимов. Многие из этих постановок осуществил его сын Владимир Герасимов.

«Ну а нас с Антоном Юрьевичем, что называется, "кинули". Мне кажется, если человек соглашается на должность худрука, он должен заниматься театром, а не только своими спектаклями», — заявила народная артистка.

Яковлева также сообщила, что в этом сезоне театр покинули 8 ведущих артистов, принятых в труппу еще при Валентине Плучеке и Александре Ширвиндте. В их числе Андрей Барило, Юрий Нифонтов, Олег Кассин, Константин Карасик, Александр Чевычелов и популярная Ангелина Стречина.

«Ушла талантливая, популярная Ангелина Стречина. 8 ведущих артистов ушли из-за невозможности работать. А я не хочу уходить. Я человек неконфликтный, но всегда считала, должна отстаивать свои права и убеждения», — подчеркнула актриса.

Она считает, что ситуация в театре сложная, и надеется, что ее обращение поможет изменить отношение к актерам, которые не входят в «ближний круг» руководства.