Алена Яковлева честно о личной жизни: «Жить с мужчиной — никогда»

На вопрос, есть ли у нее сейчас поклонники, артистка с улыбкой ответила:

«А как же! Куда без них!»

Однако, по словам Яковлевой, завоевать ее непросто. Она призналась, что не видит смысла в совместном проживании с мужчиной.

«Я настолько "сама по себе" и я всегда была сама по себе. При этом я не понимаю, что такое одиночество. Жить с мужчиной — никогда, просто я не вижу в этом смысла. Романы — пожалуйста. Мне когда предлагают вместе жить, я отвечаю: "А я тогда должна буду вставать в пять утра, провожать тебя на работу?» — поделилась актриса.

По словам Яковлевой, за ней ухаживало много молодых людей.

«Я их учила, и это дало очень хорошие результаты. Правда, для них», — добавила она с иронией.

На данный момент в жизни Яковлевой сложилась весьма неожиданная ситуация: у нее прекрасные отношения со всеми бывшими. Первым мужем артистки был Кирилл Козаков (сын знаменитого Михаила Козакова). Брак с ним продлился недолго, но именно в нем родилась дочь Мария.

«Мне мой бывший муж дарит украшения до сих пор. К любому празднику он что-то придумывает. И это всегда со вкусом, всегда достойно. Украшения разные — могу и бижутерию носить», — поведала звезда.

Вторым супругом Яковлевой стал продюсер Кирилл Мозгалевский. С ним актриса прожила более 10 лет. Несмотря на развод, экс-супруги продолжили дружить и помогать друг другу.

«Вообще я со всеми дружу: и с бывшими мужьями, и с любовниками. Я со всеми дружу, а они мне все помогают. Просто надо оставлять прошлое, не вспоминать: "Ты мне сделал гадость". Я это оставляю в прошлом, а общаться продолжаю: было же все-таки что-то хорошее», — подчеркнула артистка.

Яковлева не скрывает, что у нее были отношения с мужчинами значительно младше ее. Один из таких романов, который длился несколько лет, был с возлюбленным, моложе актрисы на 27 лет.

«Это было прекрасное время, но оно обязательно должно было закончиться. И в этом нет никакой трагедии, каждый пошел своей дорогой. И хорошо, когда люди остались в хороших отношениях», — делилась ранее Алена Юрьевна о том опыте.

Алена Яковлева — народная артистка России, дочь легендарного актера Юрия Яковлева. Она служит в Театре сатиры более 40 лет.

В 2026 году разразился скандал: актриса публично заявила, что руководство театра сорвало ее юбилейный спектакль, на который не нашлось денег, в то время как проекты худрука Евгения Герасимова активно финансировались. Несмотря на это, артистка продолжает играть на сцене и не собирается уходить из театра.