Алена Водонаева резко высказалась о самокатчиках: «Камикадзе»

Водонаева недоумевает, почему законодательство позволяет управлять электросамокатом там, где ходят пешеходы. Она считает, что это ничем не отличается от разрешения автомобилям и грузовикам ездить по тротуарам.

«Просто не могу понять, в какой момент разрешили управлять транспортным средством там, где ходят пешеходы. А почему бы тогда не разрешить автомобилям, грузовикам ездить по пешеходной зоне или просто легковым автомобилям, мотоциклам?» — возмутилась телеведущая.

Алена напомнила, что ее собственного сына сбила девушка за рулем самоката в состоянии алкогольного опьянения. По словам блогера, она тогда не стала писать заявление в полицию, но сам факт того, что подобное вообще возможно, ее поразил.

Водонаева уточнила, что не против обычных велосипедов и классических самокатов без мотора. По ее мнению, их водители способны контролировать скорость и управлять транспортом безопасно.

«Эти же летят, не контролируя ничего, на огромной скорости. Они выезжают и на проезжую часть, тем самым подставляя автомобилистов. Сколько было ситуаций, когда просто под колеса буквально выезжает какой-нибудь имбецил», — заявила знаменитость.

По словам Водонаевой, главная проблема — именно электросамокаты, которые развивают высокую скорость и плохо управляются, создавая угрозу и для пешеходов, и для водителей автомобилей.

Тема безопасности электросамокатов активно обсуждается в России последние два года — на фоне роста числа аварий с их участием. В 2025 году в Госдуму вносились предложения ввести для владельцев СИМ обязательное страхование и регистрацию, а в некоторых регионах ввели штрафы за пьяную езду на самокатах.

Тем не менее практика использования электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах остается распространенной. Водонаева предлагает запретить или максимально ограничить их движение там, где могут находиться люди.