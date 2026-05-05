Алена Водонаева о сложном сыне: «Пацан - оторви и выбрось»

По словам Алены Водонаевой, последние три года даются ей с большим трудом — она истощена, плохо спит и ест, а на нервной почве даже начала курить.

В интервью «KP.RU» Водонаева призналась, что постоянно находится в напряжении из-за поведения сына. Одна из последних выходок подростка случилась прямо перед началом записи эфира, и теперь блогер не может дождаться его окончания, чтобы связаться с ребенком и узнать, когда он вернется домой.

«Я три года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве. Я не могу ни спать, ни есть, я все время думаю, — рассказала Алена. — Очень-очень тяжело. У меня весеннее обострение уже три года, при том, что я вспоминаю себя в пубертатном возрасте, тоже давала своим родителям жара».

Она добавила, что в какой-то момент стала «матерью седой» от переживаний. Школа также не дает покоя:

«От директора школы мы не выходим. И ладно, и не только директора. Всякое у нас было за последние годы».

На вопрос о строгих ограничениях для сына Водонаева ответила коротко и четко: «УК РФ нельзя нарушать!»

Что касается административных нарушений, здесь, по словам блогера, все сложнее. «Понимаешь, не могу выдавать семейные секреты. У меня такой прям пацан растет. Пацан вообще: оторви и выбрось», — поделилась она, не вдаваясь в подробности.

Алена Водонаева — известная телеведущая, блогер и актриса, получившая широкую известность после участия в реалити-шоу «Дом-2» в середине 2000-х. Ее сын Богдан родился в 2013 году в отношениях с бизнесменом Артемом Макарчуком, однако пара рассталась, когда ребенку было всего несколько месяцев. Воспитанием мальчика Алена занимается самостоятельно.